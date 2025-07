Começa nesta quinta-feira (24) reembolso para vítimas de descontos indevidos do INSS

Aposentados e pensionistas do INSS começam a ser reembolsados nesta quinta-feira (24) pelos descontos indevidos feitos nos últimos cinco anos. Os pagamentos serão realizados diretamente na conta do beneficiário, de uma só vez, em lotes diários de 100 mil pessoas. A fila obedecerá a ordem de aceitação do acordo. Cerca de 948 mil já aderiram ao plano. O prazo para adesão permanece aberto até 14 de novembro através do site ou aplicativo meu INSS ou presencialmente nas agências dos Correios.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!