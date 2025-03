Começa nova fase de operação entre Brasil e Paraguai contra a produção de maconha em grande escala

Teve início, nesta terça-feira (11), uma nova fase de uma operação entre Brasil e Paraguai contra grupos do crime organizado que produzem e comercializam maconha. A operação ocorre em uma parceria entre a Polícia Federal do Brasil e a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai. A PF auxilia com a logística de helicópteros para o trabalho operacional dos agentes paraguaios. Em 2024, foram destruídas mais de quatro toneladas de maconha em fase de plantio. A operação ocorre em território paraguaio, na fronteira com o Brasil, em Mato Grosso do Sul.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!