Começam as inscrições para profissionais interessados em atuar no programa Mais Médicos

Começam nesta segunda-feira (5) as inscrições para o programa Mais Médicos. Os profissionais interessados devem realizar um cadastro no site maismédicos.saúde.gov.br. Estão disponíveis mais de 3.100 vagas em mais de 1.600 municípios nas cinco regiões do país. Podem se candidatar médicos formados no Brasil ou com diploma revalidado e profissionais brasileiros formados no exterior e estrangeiros habilitados a atuar fora do Brasil. As inscrições terminam nesta quinta-feira.



