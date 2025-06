Comerciante chinês é procurado no Rio de Janeiro por suspeita de assassinar jovem de 18 anos

A polícia chegou a um comerciante chinês como o principal suspeito de matar uma jovem, no Rio de Janeiro. Testemunhas relataram que Zhaohu Qiu, conhecido como 'Xau', era obcecado pela vítima, mas não era correspondido. Marcelle Araújo da Silva, de 18 anos, desapareceu após ir a uma festa na casa do comerciante, na última quinta-feira (12). Câmeras de segurança registraram quando ela chegou de bicicleta ao local. Horas depois, ’Xau’ aparece em um vídeo, puxando um carrinho coberto com uma lona azul. O corpo de Marcelle foi encontrado em uma outra casa, que também pertence ao comerciante. A suspeita é que Zhaohu tenha usado o carrinho para transportar o corpo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!