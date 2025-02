Em São Paulo, o comércio e os serviços geraram cerca de 357 mil novos empregos formais no em 2024. O crescimento foi de 20% na comparação com2023. O comércio foi responsável por 81 mil novas vagas, enquanto o setor de serviços criou 276 mil postos, todos com carteira assinada.



