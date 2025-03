Comissão aprova relatório final do orçamento de 2025

Em Brasília, a Comissão Mista de Orçamento aprovou, na tarde desta quinta-feira (20), o relatório final do orçamento de 2025. O texto aprovado pela comissão prevê um superávit de R$ 15 bilhões nas contas públicas. O programa Bolsa Família perdeu quase R$ 8 bilhões em 2025. Parte do valor será destinado a outros programas assistenciais, como o Vale Gás e a Farmácia Popular. O Pé-de-Meia, que é voltado para incentivar estudantes no ensino médio, ficou com uma previsão abaixo dos gastos necessários para o programa.



