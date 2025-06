Uma comissão de juristas - criada pela Ordem dos Advogados do Brasil - se reuniu, em São Paulo, para discutir propostas para melhorar o sistema judiciário do país. O grupo é formado por nove juristas. Entre eles dois ex-presidentes do STF: Ellen Gracie e Antônio Cezar Peluzzo.



