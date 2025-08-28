Logo R7.com
Comissão do Senado aprova PL que acaba com pagamento de fiança em crimes relacionados a pedofilia

A proposta altera o Código de Processo Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente

Boletim JR 24H|Do R7

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira (27) um projeto de lei que acaba com a possibilidade de pagamento de fiança nos crimes relacionados a pedofilia. A proposta altera o Código de Processo Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se não houver recurso para que seja votado em plenário, o texto segue direto para análise na Câmara dos Deputados. 

