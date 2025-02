Conferência Conservadora, em Washington, debate guerra na Ucrânia e segurança dos EUA

As negociações de paz entre Ucrânia e Rússia e a segurança dos Estados Unidos foram os principais temas no segundo dia da Conferência Conservadora, em Washington. O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Michael Waltz, disse que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky deve aceitar o acordo para que os Estados Unidos explorem reservas minerais no país em troca de todo o apoio já oferecido pelos americanos durante os quase três anos de confrontos com a Rússia. Nesta quinta (20), o discurso do estrategista político Steve Bannon terminou com um gesto polêmico. Ele foi acusado de fazer um saudação nazista.



