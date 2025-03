Conferência nos EUA reúne autoridades do Judiciário brasileiro para falar sobre mudanças climáticas

Nos Estados Unidos, uma conferência reuniu especialistas e autoridades do Judiciário brasileiro, que falaram sobre o papel dos tribunais no combate às mudanças climáticas. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell, presidiu os debates sobre políticas públicas voltadas à preservação ambiental. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o desembargador Alberto Delgado Neto, destacou a atuação da Corte no combate às catástrofes climáticas, que atingiram o estado no ano passado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!