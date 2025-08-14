Congregação Israelita Paulista celebra 90 anos com concerto beneficente na Sala São Paulo

A Congregação Israelita Paulista celebrou 90 anos de história com um concerto beneficente na Sala São Paulo. Um encontro do jazz com a música brasileira encantou o público. Os visitantes puderam conferir uma exposição com fotos históricas que relembram momentos importantes da trajetória da instituição. Parte da renda obtida com os ingressos será destinada aos projetos sociais da Congregação Israelita Paulista. O evento marcou o início das comemorações, que ainda devem contar com outras atividades ao longo do ano.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no RecordPlus. Baixe o app aqui!