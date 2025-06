Congresso pode criar CPI para investigar descontos no INSS nesta terça (17)

o Congresso realizará nesta terça-feira (17) uma sessão conjunta para analisar 60 vetos presidenciais e possivelmente ler o pedido de abertura da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar supostas fraudes em descontos de benefícios do INSS. A investigação deverá começar no segundo semestre após a seleção dos membros da comissão. Além disso, um projeto que propõe aumentar o número de deputados está pronto para ser votado no Senado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!