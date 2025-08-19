Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Congresso tenta aprovar urgência de PL da adultização

A intenção de Hugo Motta é aprovar o requerimento, nesta terça-feira (19) , e votar o projeto na quarta-feira (20), em plenário

Boletim JR 24H|Do R7

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, quer votar, ainda nesta terça-feira (19), o requerimento de urgência para acelerar a análise do projeto de adultização de crianças. A decisão tem o apoio dos líderes partidários. A intenção de Hugo Motta é aprovar o requerimento, nesta terça-feira, e votar o projeto na quarta-feira (20), em plenário.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Adolescentes
  • Câmara dos Deputados
  • Crianças
  • Presidente
  • RecordPlus
  • Redes sociais

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.