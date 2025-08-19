Congresso tenta aprovar urgência de PL da adultização

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, quer votar, ainda nesta terça-feira (19), o requerimento de urgência para acelerar a análise do projeto de adultização de crianças. A decisão tem o apoio dos líderes partidários. A intenção de Hugo Motta é aprovar o requerimento, nesta terça-feira, e votar o projeto na quarta-feira (20), em plenário.



