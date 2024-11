Congresso vai criar grupo de trabalho para debater mudanças na segurança da casa

Em Brasília (DF), o Congresso Nacional vai criar um grupo de trabalho para debater mudanças na segurança da casa. A decisão vem após o atentado na Praça dos Três Poderes na última quarta (13), quando um homem morreu após jogar explosivos no Supremo Tribunal Federal. As polícias da Câmara e do Senado se reuniram com o STF e o Instituto do Patrimônio Histórico, responsável pela fiscalização do tombamento de Brasília. Uma das ideias é instalar uma guarita no acesso ao Congresso.