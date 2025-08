Congresso volta do recesso parlamentar nesta segunda (4)

O Congresso Nacional volta nesta segunda (4) do recesso parlamentar. A retomada dos trabalhos está marcada para às 14 horas, em sessão conjunta com senadores e deputados. Os parlamentares já começam o segundo semestre com uma pendência para resolver: a aprovação da lei de diretrizes orçamentárias, que deveria ter sido enviada à sanção presidencial, em 17 de julho.



