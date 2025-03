Conselho da categoria autoriza farmacêuticos a fazerem prescrições médicas

O Conselho Federal de Farmácia anunciou que farmacêuticos qualificados em farmácia clínica poderão prescrever medicamentos que exigem receita. A decisão, divulgada na última segunda-feira (17), entrará em vigor 30 dias após sua publicação. No entanto, associações médicas contestam essa medida, alegando que os farmacêuticos não possuem formação adequada para a prescrição de medicamentos. Esta mudança tem gerado polêmica no setor da Saúde .



