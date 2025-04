Conselho do FGTS aprova ampliação do Minha Casa, Minha Vida para a classe média Programa agora atenderá famílias com renda mensal de até R$ 12 mil a partir de maio.

