Consumidores trocam marcas e buscam economia devido à alta dos alimentos

64% dos consumidores afirmam que já trocaram de marca ou produto na tentativa de economizar. O café, a carne bovina e os ovos foram os itens mais substituídos. em maio, o IPCA-15 ficou em 0,36%, abaixo do registrado em abril. O índice vem caindo desde fevereiro, quando chegou a 1,23%. No grupo alimentação e bebidas a inflação caiu de 1,14% em abril para 0,39% em maio. Destaque para o tomate, arroz e frutas. Ainda assim nos supermercados, nem sempre o consumidor tem essa percepção.



