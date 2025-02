Consumo das famílias brasileiras cai 0,2% em fevereiro

A intenção de consumo das famílias brasileiras registrou uma queda de 0,2% em fevereiro. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, essa redução é atribuída à menor aquisição de bens duráveis e às dificuldades no acesso ao crédito. Este é o quinto mês consecutivo de retração nesse índice, refletindo as condições econômicas desafiadoras enfrentadas pelas famílias brasileiras.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!