Consumo das famílias cresce 4% em julho, aponta Abras

O consumo nos lares brasileiros avançou 4% em julho em relação ao mesmo mês de 2024. Segundo levantamento da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), houve alta de 2,41% na comparação com junho. No acumulado de janeiro a julho, o crescimento do setor foi de 2,66%. A Abras aponta que o bom resultado do mês foi impactado pela melhora nos dados de desemprego e na renda da população.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!