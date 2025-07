Conteúdo do pen drive de Bolsonaro não tem relevância para o inquérito, conclui investigação

A perícia no pen drive apreendido em um dos banheiros da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, na semana passada, foi concluída. De acordo com a Polícia Federal, o conteúdo encontrado não tem relevância para as investigações. O dispositivo foi apreendido na última sexta-feira (18), em operação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, nas investigações sobre o envolvimento do ex-presidente em conspirações golpistas. Bolsonaro declarou desconhecer o pen drive.



