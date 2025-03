Contribuintes já podem entregar declaração do Imposto de Renda a partir desta segunda (17)

Contribuintes já podem entregar as declarações do Imposto de Renda referentes ao ano-base 2024 a partir desta segunda-feira (17). Trabalhadores que receberam mais de R$ 33.888 ao longo de 2024 devem realizar a declaração. O programa de declaração está disponível no site da Receita Federal. Aqueles que enviarem o documento com antecedência terão prioridade na restituição, que começa no final de maio. Quem optar por receber por PIX também terá primazia.



