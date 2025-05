Contribuintes que querem receber restituição no primeiro lote têm último dia para declarar IR

Os contribuintes que desejam receber a restituição do Imposto de Renda no primeiro lote, previsto para 31 de maio, têm até esta sexta-feira (9) para fazer a declaração. Mas a entrega não garante o recebimento do dinheiro para quem não faz parte de grupos prioritários, que incluem idosos e deficientes físicos. .



