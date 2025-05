Copa do Brasil: Flamengo bate o Botafogo da Paraíba e garante vaga nas oitavas-de-final

Em um jogo de muitos gols, o Flamengo bateu o Botafogo da Paraíba mais uma vez. Atual campeão, o rubro-negro carioca abriu 3 a 0 antes dos 25 minutos de partida. O clube venceu por 4 a 2 e garantiu uma vaga nas oitavas-de-final da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro também carimbou vaga na próxima fase do campeonato ao vencer o Maringá por 4 a 0.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!