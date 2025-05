Copom deve anunciar nova taxa básica de juros nesta quarta (7)

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central deve anunciar, até o início da noite desta quarta-feira (7), a nova taxa básica de juros. Com base na ata da última reunião, a expectativa do mercado é de mais um aumento, embora em intensidade menor. Caso isso se confirme, a Selic será a maior taxa básica de juros no Brasil em 19 anos. Após três aumentos consecutivos de 1%, a Selic está atualmente em 14,25% ao ano. O mercado espera que o Copom eleve a taxa em 0,5 ponto, levando-a para 14,75% ao ano.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!