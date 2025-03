Copom deve elevar taxa de juros para 14,25% nesta quarta-feira (19)

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) se reúne nesta quarta-feira, e a expectativa do mercado é de que a taxa Selic seja elevada em 1 ponto percentual, para 14,25% ao ano. Essa será a quinta alta consecutiva. A decisão oficial será anunciada no final do dia, enquanto o comunicado sobre possíveis novas altas será divulgado na próxima semana.



