Copom vai anunciar nesta quarta-feira (19) a nova taxa básica de juros

O Comitê de Política Monetária do Banco Central vai anunciar nesta quarta-feira (19) a nova taxa básica de juros, a Selic. A expectativa é que a taxa suba um ponto percentual, de 13,25% para 14,25% ao ano. Se confirmada a expectativa, será o quinto aumento consecutivo da Selic. A reunião é a segunda sob o comando do novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. A elevação da Selic é utilizada como alternativa para tentar controlar a inflação e o aumento nos preços dos produtos. Se o índice chegar a 14,25% ao ano, será o maior patamar desde 2016, ainda sob o governo de Dilma Rousseff. O resultado da reunião será anunciado no início da noite desta quarta-feira (19).



