Coreia do Sul remove alto-falantes na fronteira com a Coreia do Norte

A Coreia do Sul começou, nesta segunda-feira (4), a remover os alto-falantes que transmitiam mensagens contra a Coreia do Norte na fronteira entre os dois países. A decisão faz parte das ações do novo presidente sul-coreano para tentar reduzir as tensões com o vizinho do norte. Em junho, as transmissões já haviam sido suspensas. Coreia do Sul e Coreia do Norte permanecem tecnicamente em guerra desde 1953, quando firmaram um acordo de trégua sem um tratado de paz definitivo.



