Corinthians anuncia oficialmente a contratação de Dorival Júnior, ex-técnico da seleção brasileira

Um dia depois de ser goleado pelo Flamengo, no Brasileirão, o Corinthians oficializou a contratação do técnico Dorival Júnior. Após uma semana de negociações, Dorival Júnior, ex-técnico da Seleção Brasileira, assinou contrato com o Timão até o fim de 2026. O treinador de 63 anos assume o Corinthians pela primeira vez na carreira e se torna o nono técnico a treinar os quatro grandes de São Paulo. Dorival pode estrear na quarta-feira (30), contra o Novorizontino, pela Copa do Brasil.



