Corinthians e Cruzeiro se enfrentam em duelo com transmissão da RECORD

Nesta quarta-feira (23), a RECORD, o R7 e o PlayPlus transmitem ao vivo o duelo entre Corinthians e Cruzeiro. O time paulista tenta se recuperar da derrota no clássico contra o São Paulo, no último sábado (19), e afastar a crise que ronda o clube. Já os mineiros, líderes do Brasileirão, entram em campo para manter a ponta da tabela. O Cruzeiro conta com o artilheiro da competição, Kaio Jorge. O Corinthians, por sua vez, segue sem seu principal goleador, Yuri Alberto, mas terá à disposição Garro e Memphis Depay.



