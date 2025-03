Corinthians vence Barcelona de Guayaquil, mas acaba eliminado da pré-Libertadores

Na Libertadores, o Corinthians venceu o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0. Como havia perdido a primeira partida, por 3 a 0, o Timão acabou eliminado. Agora, a equipe se concentra no jogo de domingo (16) contra o Palmeiras, pela final do Campeonato Paulista. A RECORD transmite ao vivo, a partir das 18h.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!