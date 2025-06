Corpo de brasileira que caiu de vulcão é resgatado na Indonésia

A família da publicitária Juliana Marins, que caiu de um penhasco durante uma trilha em um vulcão na Indonésia, aguarda para trazer o corpo da jovem de volta ao Brasil. O resgate do corpo de Juliana só aconteceu cinco dias depois do acidente. As equipes usaram um sistema de cordas para içar a jovem que estava a cerca de 600 metros de profundidade. A embaixada do Brasil em Jacarta, capital da Indonésia, deve ajudar a família a conseguir os documentos necessários para o translado. Os custos deverão ser arcados pelos familiares da vítima, já que, nesse caso, a lei brasileira não permite o uso de recursos públicos. Juliana estava com 26 anos, morava em Niterói (RJ) e fazia um mochilão por vários países, entre eles a Indonésia.



