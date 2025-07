Corpo de brasileira que morreu na Indonésia vai passar por nova autópsia no Rio de Janeiro

O corpo da brasileira Juliana Marins, que morreu depois de cair em um vulcão na Indonésia, já está no Rio de Janeiro para uma nova autópsia. O corpo de Juliana Marins chegou ao Rio de Janeiro por volta das 19h30. Antes, o avião pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. E na sequência, a força aérea brasileira fez o translado da urna funerária até a base aérea do Galeão, no Rio. Na manhã desta quarta-feira (2), o corpo vai passar por uma nova autópsia no Instituto Médico Legal. O exame precisa ser feito em até seis horas após o desembarque, para preservar eventuais evidências sobre as circunstâncias da morte. Juliana tinha 24 anos e morreu depois de cair durante uma trilha no vulcão Rinjani. Ela era natural de Niterói, na região metropolitana do Rio, onde deve ser realizado o velório.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!