Corpo de criança de 2 anos levada por enxurrada no Paraná é encontrado

O corpo da criança de 2 anos levada por uma enxurrada no Paraná foi encontrado nesta sexta-feira (8). Ela estava a cerca de 2,5 km da casa onde morava com a família, no rio Jangada, em General Carneiro. Kimberly Camargo havia sido levada por uma enxurrada causada pelas fortes chuvas que caíram no estado enquanto dormia. Cerca de 120 pessoas ainda estão desabrigadas na cidade. No total, mais de 4 mil pessoas foram atingidas pelas chuvas. A Defesa Civil enviou comida, kits de limpeza e roupas para a cidade.