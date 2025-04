Sete pessoas são presas em operação da Polícia Federal contra extração ilegal de ouro em MG

Sete pessoas foram presas em uma operação da Polícia Federal para combater a extração ilegal de ouro em Minas Gerais. As investigações apontaram que os suspeitos realizavam a extração de ouro diretamente nos leitos de rios nas regiões de Tiradentes e São João Del Rei. Durante a ação, balsas usadas pelos garimpeiros foram destruídas pelos policiais. Armas também foram apreendidas com o grupo.



