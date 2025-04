Corpo de desaparecido em naufrágio na Baía de Sepetiba, no Rio de Janeiro, é encontrado

O Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de um dos quatro desaparecidos de uma embarcação que naufragou na noite da última segunda (14), na Baía de Sepetiba, no Rio de Janeiro. Como a ocorrência está em andamento, ainda não há identificação da vítima. Ao todo, seis pessoas estavam na embarcação. Duas delas conseguiram se salvar nadando até um porto. Os bombeiros continuam as buscas pelos três desaparecidos. Cerca de 20 militares se revezam nessa missão.



