Foi encontrado, o corpo do homem que desapareceu na enxurrada durante a chuva forte que caiu na última quinta (5) em São Paulo. Cosme Gomes, de 50 anos, parecia brincar com um amigo, quando se jogou de costas no córrego que havia transbordado, na zona norte da capital paulista. Ele foi arrastado pela correnteza e desapareceu.