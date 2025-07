Corpo de publicitária morta em vulcão na Indonésia é velado em Niterói (RJ)

A família de Juliana Marins desistiu da cremação e optou pelo enterro do corpo da publicitária, que morreu após cair em um vulcão na Indonésia. O sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (4), em um cemitério de Niterói (RJ). Inicialmente, a intenção era cremar o corpo de Juliana, de 26 anos, mas a decisão foi revista para permitir uma eventual exumação, caso novos exames sejam necessários para esclarecer a causa da morte. Juliana caiu no Monte Rinjani, na Indonésia, no dia 20 de junho, enquanto fazia uma trilha. Ela chegou a ser vista com vida, mas o resgate só aconteceu cinco dias depois, em 25 de junho, quando já estava morta. A família cogita processar o governo indonésio por negligência, mas aguarda o resultado da autópsia realizada no Brasil para definir os próximos passos.



