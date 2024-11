Corpo do estudante de medicina morto por PMs será enterrado nesta quinta (21)

Vai ser enterrado, nesta quinta (21), na zona sul de São Paulo, o corpo do estudante de medicina que foi morto em uma briga com policiais militares. Marco Aurélio Cardenas Acosta, de 22 anos, estava no quinto semestre do curso. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, na noite de terça (19), ele teria golpeado uma viatura da PM e tentado fugir.