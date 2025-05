Corpos de mãe e filho atropelados no Dia das Mães são enterrados em Santa Luzia (MG)

Foram enterrados, nesta segunda-feira (12), mãe e filho atropelados no domingo (11), em Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte. Os dois estavam a caminho de um almoço de Dia das Mães. Lucilene Neves, de 40 anos, e Luan, de 9, foram atingidos na calçada por um motorista de 54 anos, que perdeu o controle do carro. Depois, o veículo ainda capotou. Ele disse à polícia que havia bebido uma pequena dose de uísque. Mesmo assim, o teste do bafômetro deu negativo. O motorista não tinha carteira de habilitação. Ele foi preso em flagrante.



