Corpos de vítimas de acidente com equipe de remo devem ser liberados nesta segunda (21)

Os corpos dos nove mortos em acidente com van de equipe de remo devem ser liberados nesta segunda (21), em Curitiba, no Paraná. O acidente ocorreu após uma carreta atingir uma van e tombar sobre ela na BR 376, no interior do estado. Entre os mortos, estavam os atletas adolescentes e o técnico de um time de remo do Rio Grande do Sul, que voltava de uma competição em São Paulo, e o motorista da van. Um adolescente, de 17 anos, teve ferimentos leves e foi o único sobrevivente do veículo. O motorista da carreta disse à polícia que o veículo dele perdeu os freios, bateu na traseira da van e após arrastar ela para fora da pista, tombou.