Fortes temporais deixam 28 municípios da Bahia em situação de perigo

As chuvas intensas voltaram a atingir a região metropolitana de Salvador (BA), colocando 28 municípios baianos em situação de perigo. Nos últimos três dias, o acumulado de chuva em Salvador chegou a quase 300 milímetros, próximo do total esperado para maio. Além disso, ventos atingiram 100 km/h em alguns locais. Devido às condições climáticas, a travessia de barcos para a ilha de Itaparica foi suspensa.



