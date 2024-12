Corregedoria da PM pede prisão de soldado que atirou homem de ponte em São Paulo

A corregedoria da Polícia Militar solicitou a prisão do soldado Luan Felipe Alves Pereira após ele ser filmado, na zona sul de São Paulo, jogando um homem de uma ponte. O mesmo agente teve um processo arquivado referente à morte de um suspeito em março do ano passado, com a conclusão da Polícia Civil indicando legítima defesa. 13 policiais envolvidos foram afastados e estão sob investigação.