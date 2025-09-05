Logo R7.com
Covid volta a ser principal causa de internação de idosos por doença respiratória no RJ

Aumento de casos destaca a importância da vacinação entre grupos vulneráveis

Boletim JR 24H|Do R7

A Covid-19 se tornou a principal causa de internação por doenças respiratórias em idosos no estado do Rio de Janeiro. A informação é do boletim Infogripe divulgado pela Fiocruz. O aumento nas hospitalizações serve como um alerta para a necessidade contínua da vacinação contra o vírus.


O relatório enfatiza que além dos idosos, pessoas imunocomprometidas devem receber doses de reforço semestrais. Já aqueles com comorbidades precisam atualizar sua imunização anualmente para assegurar proteção adequada contra a doença.


Apesar desse cenário específico no Rio de Janeiro e do recente aumento nos casos em estados como Distrito Federal, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Piauí e Paraíba; a Fiocruz afirma que o panorama geral da Covid-19 no Brasil não é alarmante atualmente. No entanto, os dados destacam a importância das medidas preventivas e da atenção à saúde pública.




