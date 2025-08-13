Logo R7.com
CPI que investiga exposição de crianças na internet recebe 70 assinaturas no Senado

Para ser instalada, a CPI depende agora do presidente da casa, Davi Alcolumbre

Boletim JR 24H|Do R7

A CPI da adultização, que vai investigar a exposição de crianças na internet, já recebeu 70 assinaturas no Senado. Para ser instalada, a CPI depende agora do presidente da casa, Davi Alcolumbre. Senadores querem apurar a exposição indevida de menores, em reação às denúncias feitas pelo influenciador Felca, que apontou casos de adultização e sexualização de crianças nas redes. O presidente Lula confirmou, nesta terça-feira (12), que o governo federal vai enviar ao Congresso um projeto de lei para regulamentar as big techs, com foco na proteção de crianças e adolescentes.

