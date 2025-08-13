CPI que investiga exposição de crianças na internet recebe 70 assinaturas no Senado

A CPI da adultização, que vai investigar a exposição de crianças na internet, já recebeu 70 assinaturas no Senado. Para ser instalada, a CPI depende agora do presidente da casa, Davi Alcolumbre. Senadores querem apurar a exposição indevida de menores, em reação às denúncias feitas pelo influenciador Felca, que apontou casos de adultização e sexualização de crianças nas redes. O presidente Lula confirmou, nesta terça-feira (12), que o governo federal vai enviar ao Congresso um projeto de lei para regulamentar as big techs, com foco na proteção de crianças e adolescentes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!