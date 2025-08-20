CPMI do INSS é instalada para apurar descontos irregulares em benefícios de aposentados

Nesta quarta-feira (20) vão começar os trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. A instalação da CPMI está marcada para as 11h da manhã. O colegiado vai ser composto por 16 deputados e 16 senadores titulares e outros 32 suplentes. A comissão, que vai investigar descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS, vai ter como presidente o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. O relator será o deputado Ricardo Ayres, do Republicanos de Tocantins.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!