CPMI do INSS terá primeira reunião nesta terça-feira (26)

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que vai investigar o esquema de descontos não autorizados em aposentadorias do INSS terá sua primeira reunião de trabalho nesta terça (26). A CPMI vai receber o plano de trabalho do relator, o deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas. A comissão apura o esquema que lesou mais de 6 milhões de aposentados em um prejuízo estimado em R$ 6 bilhões, de acordo com a Controladoria Geral da União. Liderada pela oposição, que tem a presidência e a relatoria, a CPI deve votar pelo menos 35 requerimentos - dos cerca de 800 apresentados - e aprovar a convocação de autoridades, especialmente ex-presidentes do INSS. Governistas se preparam da blindar o Planalto de desgaste. O irmão mais velho do presidente Lula, o sindicalista conhecido como Frei Chico, é um dos alvos de pedidos de convocação. Deputados e senadores vão ter seis meses, prorrogáveis, para apresentar os resultados da investigação.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!