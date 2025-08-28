CPMI do INSS volta aos trabalhos para ouvir defensora pública Patrícia Bettin Chaves

A CPMI do INSS volta aos trabalhos nesta quinta-feira (28) para ouvir a defensora pública Patrícia Bettin Chaves. Ela já atuava contra descontos irregulares em benefícios antes da operação da Polícia Federal realizada em abril.

A sessão também vai ter uma parte secreta para que os parlamentares ouçam o delegado responsável pela operação. Deputados e senadores também devem votar mais 65 requerimentos, entre eles um que prevê o rastreamento das visitas dos suspeitos a autoridades.