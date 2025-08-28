Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

CPMI do INSS volta aos trabalhos para ouvir defensora pública Patrícia Bettin Chaves

Ela já atuava contra descontos irregulares em benefícios antes da operação da Polícia Federal realizada em abril

Boletim JR 24H|Do R7

A CPMI do INSS volta aos trabalhos nesta quinta-feira (28) para ouvir a defensora pública Patrícia Bettin Chaves. Ela já atuava contra descontos irregulares em benefícios antes da operação da Polícia Federal realizada em abril.  

A sessão também vai ter uma parte secreta para que os parlamentares ouçam o delegado responsável pela operação. Deputados e senadores também devem votar mais 65 requerimentos, entre eles um que prevê o rastreamento das visitas dos suspeitos a autoridades. 



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • jr-24h
  • CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito)
  • INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)
  • PF (Polícia Federal)
  • PlayPlus
  • Polícia
  • PF (Polícia Federal)
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.