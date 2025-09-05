CPMI marca depoimento de 'Careca do INSS' para 15 de setembro

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS agendou os depoimentos de dois suspeitos de envolvimento em fraudes na Previdência. Antônio Carlos Camilo Antunes, apelidado de "Careca do INSS", será ouvido pela comissão no dia 15 de setembro. Além dele, o empresário Maurício Camisotti também prestará esclarecimentos.

Nesta quinta-feira (4), foi aprovado um requerimento na CPMI para investigar os registros de visitas de Antônio ao Congresso Nacional. Os trabalhos da Comissão serão retomados na próxima segunda-feira (8) com o depoimento do ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupi.

