CPMI vota convocações de ex-ministros e ex-presidentes do INSS nesta terça (26)

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre as fraudes do INSS inicia seus trabalhos com a apresentação do plano pelo relator deputado Alfredo Gaspar. Os parlamentares votarão convocações de ex-ministros e ex-presidentes do INSS. A investigação apura um esquema que causou prejuízo estimado em R$ 6 bilhões a mais de 6 milhões de aposentados e pensionistas.



