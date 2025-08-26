CPMI vota convocações de ex-ministros e ex-presidentes do INSS nesta terça (26)
Reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito discute fraudes que afetaram aposentados
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre as fraudes do INSS inicia seus trabalhos com a apresentação do plano pelo relator deputado Alfredo Gaspar. Os parlamentares votarão convocações de ex-ministros e ex-presidentes do INSS.
A investigação apura um esquema que causou prejuízo estimado em R$ 6 bilhões a mais de 6 milhões de aposentados e pensionistas.
